Trump'ın gümrük tarifeleri borsaları talan etti. Sene başından bu yana yüzde 20 kayıp veren borsalar, ayı piyasasına doğru ilerliyor. Borsalardaki sert düşüşle beraber teknoloji hisselerinde derin kayıplar görüldü.

3 GÜNDE 638 MİLYAR DOLAR KAYIP

Bu üç günlük satış dalgası, Apple'ın piyasa değerinden toplam 638 milyar doların silinmesine neden oldu. Şirketin toplam değer kaybı yüzde 19'a ulaştı.

Analistlere göre Apple, küresel üretim zincirinin önemli kısmını Çin'e dayandırması sebebiyle ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşından en fazla etkilenen şirketlerden biri durumunda. Çin’e uygulanan yüzde 54’lük gümrük vergisi, Apple’ın ürünlerine doğrudan maliyet baskısına neden oluyor.

Apple üretiminin bir kısmını Hindistan, Vietnam ve Tayland’a taşımış olsa da, bu ülkeler de Başkan Trump’ın tarifeleri kapsamına alınmış halde.

İPHONE FİYATLARI 350 DOLAR ARTABİLİR

UBS’nin pazartesi günü yayımladığı analizde, Apple’ın en üst segmentteki iPhone modellerinin fiyatlarının 350 dolar kadar artabileceği öngörülüyor. Bu da şu an bin 199 dolardan satılan bir modelin fiyatının yaklaşık yüzde 30 oranında artabileceğini ifade ediyor.

Barclays analisti Tim Long ise, Apple’ın ya fiyatları artırmak zorunda kalacağını ya da hisse başına kazancında yüzde 15'e kadar düşüş yaşayabileceğini tahmin ediyor. Apple’ın aynı zamanda tedarik zincirini yeniden yapılandırarak daha düşük tarifeli ülkelerden ithalata yönelmesi de ihtimaller arasında yer alıyor.