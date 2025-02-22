ABD Başkanı Donald Trump, Cuma günü yaptığı açıklamada, önceki söylemlerinin aksine konuşarak Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiğini kabul etti.

Trump ayrıca, savaşın sona erdirilmesine yönelik çabalar kapsamında Kiev’in yakında ABD ile bir değerli madenler anlaşması imzalayacağını söyledi.

Trump, Salı günü Ukrayna’nın savaşı başlatmaması gerektiğini ifade etmiş ve bu sözleri uluslararası alanda tepki çekmişti. Ancak Trump, Cuma günü Fox News Radio’ya verdiği röportajda Rusya’nın Devlet Başkanı Vladimir Putin’in emriyle Ukrayna’yı işgal ettiğini kabul etti.

Trump, "Rusya saldırdı, ama Ukrayna ve Biden yönetiminin buna izin vermemesi gerekirdi" diye konuştu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve dönemin ABD Başkanı Joe Biden’ın işgalin önüne geçecek adımları atmaları gerektiğini savundu.

'UKRAYNA SATILIK DEĞİL'

Trump, yakında Ukrayna ve ABD arasında, savaştaki ülkenin değerli madenleri üzerine bir anlaşmanın kısa süre içinde tamamlanacağını öne sürdü.

Oval Ofis’te gazetecilere konuşan Trump, Ukrayna’nın "stratejik kaynaklarıyla ilgili bir anlaşmanın imzalanacağını" belirtti. ABD, Ukrayna'dan çıkartılan tüm nadir madenlerin yüzde 50'sine sahip olacağı bir anlaşmayı Ukrayna'ya imzalatmak istemişti.

Ancak Zelenski, daha önce böyle bir anlaşmayı imzalamayacağını ve "ülkesinin satılık olmadığını" ifade etmişti. Zelenski, ABD ile bir taslak üzerinde çalışıldığını doğruladı ve "Adil bir sonuç bekliyorum" dedi.

Trump, Çarşamba günü Zelenski’yi "diktatör" olarak nitelendirmiş ve Ukrayna’nın Rusya ile hızla bir barış anlaşmasına varması gerektiğini, aksi takdirde ülkesini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu söylemişti.

TRUMP, PUTIN'İN DÜNYASINDA MI?

ABD’nin Ukrayna politikasındaki 'Rusya yanlısı' olarak yorumlanan değişim Avrupa’da endişe yarattı. Kiev’in Putin lehine bir barış anlaşmasına zorlanabileceği yönündeki korkular arttı.

Zelenski, Trump’ın "Putin'in bilgi kirliliği dünyasında yaşadığını" söylemiş ancak daha sonra yaptığı açıklamalarda daha temkinli bir dil kullanmıştı.

Zelenski, Washington’un kendilerine yeterli miktarda destek sağlamadığını ve anlaşmada somut güvenlik garantilerinin bulunmadığını savundu. Ukrayna, stratejik öneme sahip uranyum, lityum, kobalt ve nadir toprak elementleri gibi birçok mineral kaynağına sahip.

ABD, bu kaynakları ileri teknoloji, havacılık ve batarya üretimi gibi kritik sektörlerde kullanmak istiyor. Trump, Cuma günü Beyaz Saray’daki bir etkinlikte Zelenski’ye yönelik eleştirilerini sürdürdü ancak Putin hakkında olumsuz bir değerlendirmede bulunmaktan kaçındı.

Trump, "Putin’le çok iyi görüşmelerim oldu, Ukrayna ile ise pek iyi görüşmeler yapmadım" dedi. "Ellerinde hiçbir koz yok ama sert oynamaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.