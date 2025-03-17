Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 2022’de Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’, zeytinlik alanların "rehabilitasyon sonrası eski haline getirilme" koşuluyla maden faaliyetlerine açılmasını mümkün kılıyordu.

Dönemin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Vicdanları yaralayan bir yönetmelik... Zeytinlikler madenciliğe açıldı. Zeytin ağaçlarına maden ocağı hançeri saplamak, geleceğimize ihanettir" diyerek, yönetmeliğin yürütmesinin durdurulması için dava açmıştı.

Zeytinliklerin maden sahalarına dönüştürülmesini sağlayan yönetmelik değişikliğinin yürütmesi, Danıştay 8. Dairesi tarafından durdurulmuştu. Yapılan itirazları inceleyen Danıştay, bu kararını onayladı.

Eski Başkan Tunç Soyer, kesinleşen kararı “Çok sevinçli bir haberim var” ifadeleriyle duyurarak şu mesajı verdi:

"1 Mart 2022’de Maden Yönetmeliği’nde yapılan değişikliğe karşı geniş toplumsal destekle pek çok dava açmıştık. Zeytinliklerin madenciliğe açılmasını öngören yönetmelik değişikliğinin iptali için açılan davada, Danıştay 8. Dairesi iptal kararını onayladı ve karar kesinleşti.

Madene karşı Zeytin,

Kâr hırsına karşı Doğa,

Ölüme karşı Hayat galip geldi..!

Bu mücadelede yalnız olmadığımızı biliyorum…

Çok şükür ki memlekette umudumuzu yeşerten hukukçular var.

Yaşasın adalet!"