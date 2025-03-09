Tunceli'nin Pertek ilçesine 6 yıl önce göç eden leylekler, bir daha oradan ayrılmadı. Leylekler, ilçenin simgelerinden biri oldu. Yolu oradan geçenler leylekleri de görmeden geçmiyor.

6 YILDIR GÖÇ ETMİYORLAR

Leyleklerin Pertek’te kalma hikayesi, altı yıl önce içlerinden birinin yaralanmasıyla başladı. İlçe sakinlerinden Murat Onay, süreci şöyle anlatıyor:

"Leylekler her yıl göç ederdi ama altı yıl önce biri yaralandı ve göç edemedi. Eşi de onu yalnız bırakmadı, üç gün sonra geri döndü. O günden beri burada kalıyorlar, yavrularını büyütüp ilçede yaşamaya devam ediyorlar."

Gündüzleri Keban Baraj Gölü ve Singeç Suyu kıyılarında beslenen leylekler, gün batımında yuvalarına dönerek yırtıcı hayvanlardan korunuyor.

KAR ALTINDA HAYATTA KALMAYA ÇALIŞIYORLAR

Leyleklerin en dikkat çeken özelliklerinden biri de zorlu kış koşullarına rağmen göç etmemeleri. Onay, karlı günlerde bile leylekleri yuvalarında gördüğünü belirterek, "Yoğun kar yağışı altında bekliyorlar, ama sanki hiçbir sıkıntıları yokmuş gibi görünüyorlar. Bu durum bana hep ilginç gelmiştir" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Ali Rıza Okutucu ise, leyleklerin bölgenin simgesi haline geldiğini vurguluyor:

"Sabah uyandığımda onları görmek beni mutlu ediyor. Artık mahallenin bir parçası oldular, kimse onlara zarar vermiyor, tam aksine herkes koruyor."

İLÇE SAKİNLERİ SAHİP ÇIKIYOR

Tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle tanınan Pertek, leylekler gibi birçok kuş türüne de ev sahipliği yapıyor. İlçe halkı, doğanın korunmasına büyük önem veriyor ve tüm canlıların güven içinde yaşaması gerektiğini belirtiyor.

Göç etmeyen bu iki leylek, Pertek’in simgelerinden biri haline gelerek bölgeye ayrı bir güzellik katıyor.