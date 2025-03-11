Cristi ve Ralu adlı iki Rumen vlogger, yaklaşık 8 milyon kişinin yaşadığı Vietnam’ın başkenti Hanoi’yi ziyaret etti. Ancak yoğun kalabalık sokakların yanı sıra, ikiliyi burada bekleyen bazı sürprizler de vardı!

Cristi ve Ralu’nun Hanoi'deki ilk şaşırtıcı keşiflerinden biri, şehrin en popüler içeceğinin kahve olduğuydu. Ancak asıl sürprizleri, Vietnam kahvesinin yumurta ile hazırlanması ve tadının creme brûlée'yi andırmasıydı. Ayrıca Hanoi'de de bu şehirde tüketilen köpek etine rastlamak pek de olası! Ve pek çok turist için bu detay tamamen beklenmedik...

Trenler insanların çok yakınından geçiyor

Vietnam'ın başkentini ziyaret etmeyi planlayanlar için İngilizce bilmek oldukça önemli. Yerel halk bu dili genellikle iyi konuşuyor, ve İngilizceyle iletişim kurarak Hanoi'de rahatlıkla gezilebilir. Ayrıca, Hanoi'deki bazı bölgelerde trenler insanların çok yakınından geçiyor. Bu nedenle, tren raylarına bira şişesi kapakları yerleştirme geleneği var. Bu gelenek, uğur getirdiğine inanılarak, şehrin birçok sakini tarafından titizlikle sürdürülüyor.

Vietnam mutfağının başkenti olarak kabul edilen Hanoi, zengin yemek kültürüyle ünlüdür. Özellikle "pho" (Vietnam çorbası) ve "bun cha" (ızgara etli noodle) gibi geleneksel yemekler şehrin sokaklarında yaygın olarak servis edilir. Hanoi, aynı zamanda taze deniz ürünleri ve sokak yemeği kültürü ile de tanınır. Ayrıca, şehrin birçok bölgesinde Fransız sömürge dönemine ait binalar, pagodalar, tapınaklar ve müzeler bulunur. En ünlü yapılar arasında Ho Chi Minh Mozolesi ve Edebiyat Tapınağı yer almaktadır.

İlginç Gerçekler:

Hanoi, dünyanın en eski üniversitelerinden biri olan Vietnam Ulusal Üniversitesi'ne ev sahipliği yapmaktadır.

Şehirdeki "36 Caddesi" Eski Mahalle'nin en bilinen ve hareketli caddelerindendir ve her caddede farklı bir ticaret dalı yapılır.

Hanoi, aynı zamanda Vietnam’ın sanatçıları ve yazarları için ilham kaynağı olan bir şehirdir.