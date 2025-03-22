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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sabah baskınıyla gözaltına alınmasına tepkiler sürerken Mehmet Cengiz’in elektrik şirketine özel kamulaştırma kararı çıkarıldı. Cengiz Elektrik şirketi “Güneşten enerji üretsin” diye Türkiye’nin tahıl ambarı olarak bilinen Ankara’nın Polatlı ilçesindeki 1 milyon 116 bin metrekare büyüklüğündeki 31 tarla Cumhurbaşkanı kararıyla ‘acele’ kamulaştırıldı. Cengiz, güneşten alacağı bedava enerjiyle, köylüden devlete geçen buğday tarlasında ucuza elektrik üretip piyasa fiyatından halka satacak.

Acele kamulaştırma kararı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazetede yayımlandı. Karara göre, Cengiz Elektrik Toptan Satış A.Ş’ye ait Censtorage-5 Cengiz Güneş Enerji Santrali (GES) elektrik üretim tesisinin yapımı amacıyla Ankara’nın Polatlı İlçesi Kocahacılı köyü sınırlarında bulunan iki ayrı parseldeki 31 verimli tarla, kamulaştırma yoluyla vatandaştan alınıp Hazine’ye devredilecek. Hazine’nin mülkiyetine geçecek toplam 1 milyon 115 bin 590 metrekare büyüklüğündeki bu alan daha sonra GES kurması için Cengiz’e tahsis edilecek.

İktidarın gözde müteahhitlerinden Mehmet Cengiz için buğday tarlaları feda edildi.

50 YIL ÜRETİM OLMAYACAK

Cengiz Enerji’nin, vatandaştan kamulaştırılan buğday tarlasına 75 megavat kurulu gücünde Censtorage-5 Cengiz GES ile 75 megavat kapasiteli Enerji Depolama Tesisi kuracağı öğrenildi. Cengiz, bu alanda elektrik üretmek için verimli buğday tarlalarının üzerini 150 bin adet güneş paneliyle tamamen kapatacak. Kamulaştırılan tarlalarda en az 50 yıl boyunca tarımsal üretim yapılamayacak. Cengiz’e tahsis edilen tarım arazisinde her biri 9.5 dönüm ile 97.5 dönüm arasında değişen büyüklüklerde 31 ayrı tarla bulunuyordu.

Antalya olmadı Ankara verelim

Cengiz Elektrik, GES yatırımı için daha önce Antalya’nın Elmalı ilçesini seçti. Bu ilçedeki tarım arazisini gözüne kestiren şirket, kamulaştırma için başvuru yaptı. Ancak tesisin kurulacağı sahanın önemli bir kısmının dikili tarım arazisi sınıfında yer alması nedeniyle yatırımın Elmalı’da kurulmasına izin verilmedi. Böylece Cengiz rotayı buğday deposu Polatlı’ya çevirdi ve istediğini aldı.

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2 milyon metrekare orman talanı

12 ilde 1.9 milyon metrekare orman yok oldu

Siyaset arenasında yüksek tansiyon sürerken Resmi Gazete’den orman talanı haberi geldi. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Adana, Antalya, Bursa, Elazığ, Isparta, Kahramanmaraş, Konya, Mersin, Muğla, Sinop, Trabzon ve Yozgat illerinde bulunan toplam 1 milyon 946 bin 133 metrekare orman alanı, orman sınırları dışına çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla ormandan çıkarılan en büyük alan, son dönemde yoğun yerleşim yaşanan Antalya’nın turistik Konyaaltı ilçesinde gerçekleşti. Toplam 1 milyon 605 bin 15 metrekare orman alanı bir kalemde orman sınırlarından çıkarılarak yerleşime ve ranta açıldı. Aynı şekilde Konya 170 bin metrekare, Isparta da 88 bin metrekare orman kaybıyla büyüklük sıralamasında ilk üç sırada yer aldı.

TORPİLLİLER YAŞADI

Ormanını kaybeden 12 il içinde özellikle Muğla’nın rantı en yüksek ilçeleri arasında yer alan Bodrum ve Fethiye de dikkat çekti. Bu iki ilçede 5 farklı yerde toplam 2 bin 885 metrekare orman alanı, orman sınırları dışına çıkarıldı. Konuya ilişkin bilgi veren kaynaklar, işgal ettiği ormanı tapulu arsasına katmak isteyen çok sayıda vatandaşın bu karardan yararlanmak için başvuru yaptığını, ancak torpilli kişilerin başvurularının öncelikli kabul edildiğini ileri sürdüler.