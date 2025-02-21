Donald Trump'ın kendisini "kral" ilan ettiği paylaşımına ünlü şarkıcı Madonna'dan sert bir yanıt geldi. Trump, New York'taki kirliliği azaltmak ve metro sistemini finanse etmek için başlatılan 9 dolarlık şehir içi geçiş ücretini kaldırarak, "Peyaj öldü. Manhattan ve tüm New York kurtarıldı. Yaşasın kral!" ifadelerini kullanmıştı.

Beyaz Saray'ın resmi hesabı da bu açıklamayı, Trump'ın pırlanta taç taktığı bir görselle desteklemişti.

Madonna ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Amerika'nın halkın yönettiği bir sistem kurmak amacıyla bir kralın otoritesinden kaçtığını vurgulayarak, "Şimdi ise kendisini ‘kral’ ilan eden bir başkanımız var. Eğer bu bir şaka ise, ben gülmüyorum" dedi.

Sanatçı, Trump'ın otoriter söylemlerine uzun süredir karşı çıkıyor. Trump'ın başkanlık döneminde sahne konuşmaları ve protestolara katılarak, toplumsal meselelerdeki duruşunu açıkça ifade etmişti. Ayrıca, LGBT haklarındaki gerilemeye de dikkat çekerek, "Mücadeleden vazgeçmeyin" mesajını vermişti.