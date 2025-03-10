Basketbol Süper Ligi'nde bir dönem Gaziantep Basketbol, TOFAŞ, İstanbul BB ve Petkimspor formaları giyen ABD'li basketbolcu Marcus Denmon'ın adı soyguna karıştı.

Son olarak 2024'te TOFAŞ'ta forma giyen ABD'li basketbolcunun bir kadını silah zoruyla gasp ettiği belirtildi.

15 BİN DOLAR ÇALDILAR

ABD basınından KSHB'nin haberine göre ; Marcus Denmon ve Malik Denmon, Oklahoma'da bir kadını otoparkta aracına bineceği sırada silah zoruyla gasp etti. İkili yaklaşık 15 bin dolar nakit para çalarak olay yerinden daha önce ayarladıkları beyaz Chevrolet marka araç ile uzaklaştı.

KEFARETİ BELİRLENDİ

28 Şubat'ta suçlamalar gerekçesi ile Oklahoma'ya geri dönmeyi kabul eden Denmon'un mahkeme tarafından belirlenen kefalet bedelinin 50 bin dolar olduğu aktarıldı.

Yolu Basketbol Süper Ligi'nden de geçen Marcus Denmon, 2017-2018 sezonunda Panathinaikos formasıyla EuroLeague’de forma giymişti.