Belce ÖRÜ

Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu yabancı sermayenin ülke ekonomimize olan ilgisini yıldan yıla kaybettiği Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verileriyle bir kez daha gözler önüne serildi.

4.291 ŞİRKET KAPANDI

2024 yılı Ocak ayında Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli anonim şirket sayısı 94 olurken, 2025 Ocak ayında 73’e düştü. Aynı dönemde yabancı sermayeli limited şirket sayısı ise 650’den 464’e geriledi. Böylece toplam yabancı sermayeli şirket sayısı 1 yılda 744’ten 537 seviyesine gerilemiş oldu. Ocak 2025’te kurulan toplam şirket sayısı 12.940, kapanan şirket sayısı ise 4.291 oldu. Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 12.8, kooperatif sayısı yüzde 11.2, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 12.5 oranında azaldı. Aynı dönemde 11.035 şirket, 167 kooperatif, 1.738 gerçek kişi ticaret işletmesi kuruldu. Ocak 2025’te kapanan şirket sayısı bir önceki aya göre azalırken yıllık bazda arttı. Kapanan şirket sayısı 1.955, kooperatif sayısı 82, gerçek kişi işletme sayısı ise 2.254 oldu.