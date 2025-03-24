İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında “yolsuzluk” suçlamasıyla tutuklama, “terör” suçlamasından ise serbest bırakılmasına karar verildi. Karar hukukçular ve akademisyenler tarafından hukuksuzluk olarak değerlendirildi.

Stanford Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Ali Yaycıoğlu: Bir avuç insan, Türkiye’yi korkunç bir noktaya sürüklemeye çalışıyor. Ancak Türkiye, böylesine bir otoriterlik ve adaletsizlik fantezisini kaldırmaz. Darbelerin bile bir siyasal amacı vardı. Ancak bu ülkede daha önce hiçbir darbe, bir kişinin bekası ve bir başkasının fantezileri uğruna yapılmadı.

"KİMYASI BOZUK AMCALAR"

Bu saçmalığın nasıl sonlanacağını öngörmek zor, ancak bu kimyası bozulmuş amcaların Türkiye’yi uzun süre böyle esir tutması pek mümkün görünmüyor. Kendilerini güçlü sanıyorlar. Güvenlik ve yargı bürokrasisinde kritik pozisyonları ellerinde tutmaktan gelen bir kas güçleri var. Kiraladıkları kadroların da biraz kurnazlığı. Ama ne akılları, ne tarih bilinci, ne ahlaki ve dini meşruiyetleri, ne de artık toplumsal destekleri kaldı.

"Rakiplerini tasfiye ediyor"

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin eski dekanı Prof. Dr. Adem Sözüer: Keyfilik rejimini değiştirmek ve hukuka dönüş için cumhurbaşkanı adaylığını açıklayan Ekrem İmamoğlu ve diğer seçilmiş belediye başkanlarını tutuklamanın hukukla ilgisi yoktur. Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarını uygulatmayan keyfilik rejimi, siyasi rakiplerini tasfiye ediyor.

"Hukuksuzluk noktasındayız"

Avukat Gönenç Gürkaynak: Bu tepkilere bakıp “ne oldu ki” diyenler, tüm ülke ve topluma bu yaşatılanların daha yaşatılması planlananların başlangıcı olduğunu iyi bilenlerdir. Bu konuda, üzerinde konuşabileceğim hukuku ben bulamadım, bulamıyorum. Sade vatandaşın gözleriyle gördüğünden, aklı ve mantığıyla bulduğundan ibaret bir hukuksuzluk noktasındayız.