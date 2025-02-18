Avrupa'ya kaçak Türk akını azalarak da olsa sürüyor. İsviçre’ye 2024 yılında 27 bin 740 kişi girerek iltica talep etti. Bunların 4 bin 107’si Türk. İltica talep edenleri Afganlardan sonra Türkler izledi.

Taliban baskısı nedeniyle Afgan kadınlara iltica hakkını gevşetmesi, 3 bin 300 kadına iltica hakkı getirdi. Böylece Afgan ilticacı sayısı 8 bin 627’ye çıktı.

KALANLARA SINIR DIŞI

Türkler’in ilk tercihi Almanya olurken İsviçre’ye kaçak giren veya girişte yakalanan Türkler’in sayısı 2023’e oranla yüzde 39 düştü. Bunda, iltica taleplerinin reddedilmesi ve sınır kontrollerinin etkisi büyük.

4 bin 107 Türk’ten 1953’ünün sığınma ya da geçici korunma talebi kabul edildi. Yaklaşık 2 bin 200 Türk’ün ülkeyi terk etmesi istendi

. Açtıkları davalardan sonuç alamayan Türkler sınır dışı edilecek. 2024’te İsviçre’den iltica alanlarda üçüncü sıra 1257 kişi ile Eritreliler oldu. Suriyeliler ise 624 iltica ile dördüncü sırada.