Ürünleriyle dünyada kadın-erkek herkesi beğenerek kullandığı markalarda biri olan L'Oréal, ABD'de satılan Effaclar Duo adlı yüz kremini geri çağırdı. Nedeni ise içeriğinde kanserojen olduğu bilinen benzoil peroksit (BPO) maddesi. Bu kimyasalın tespit edilmesinden dolayı ürünler acilen geri çağrıldı.

SADECE ABD'DE GERİ ÇAĞRILDI

FDA ile koordineli hareket eden şirket, mevcut stokları perakendecilerden kaldırma kararı aldığını ve yeni bir formül geliştirdiğini açıkladı. Geri çağırma yalnızca ABD’yi kapsarken, İngiltere'deki versiyon BPO içermediği için etkilenmedi.