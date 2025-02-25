İngiltere’nin Manchester kenti yakınlarındaki Altrincham bölgesinde bulunan Jardim Rodizo adlı restoran, son derece ilginç bir hırsızlık vakasıyla gündeme geldi. Restoran sahibi Robert Melman, bir kadının tuvaleti kullanmak için içeri girdiğini ancak çıkarken çantasına 150 sterlin (yaklaşık 7.000 TL) değerindeki lavaboyu sığdırdığını öğrenince şoke oldu.

GİZEMLİ KAÇIŞ KAMERALARA TAKILDI

72 yaşındaki restoran sahibi Melman, iş yerindeki lavabonun ve bazı tesisat borularının kaybolduğunu fark edince büyük bir şaşkınlık yaşadı. Personel, güvenlik kameralarını incelediğinde olayın perde arkası ortaya çıktı. Görüntülerde, bir kadının içeri girip doğrudan tuvalete yöneldiği, yanında ise boş bir çanta taşıdığı görülüyor. Ancak 11-12 dakika sonra çıkarken çantasının dolu olduğu fark ediliyor.

"ŞİŞE ÇALAN OLDU AMA LAVABO İLK KEZ!"

Olayı Manchester Evening News’e anlatan Melman, yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle dile getirdi:

"Hayatım boyunca birçok hırsızlık olayıyla karşılaştım. Şarap şişesi çalan oldu, küçük eşyalar kayboldu ama bir lavabonun çalındığını ilk kez görüyorum. Bu gerçekten çok tuhaf!"

Melman, geçen hafta perşembe günü yapılan rutin bir tuvalet kontrolü sırasında lavabonun yerinde olmadığını fark ettiklerini belirtti. Çalınan lavabo, kadınlar tuvaletinde bulunan taklit taş görünümlü bir modeldi.

Restoran yetkilileri, olayın ardından yerel polisle iletişime geçti. Görüntüler incelenirken, kadının kimliği ve lavabonun nerede olduğu henüz belirlenemedi.