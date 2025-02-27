Türkiye'de üretilen ve satışa sunulan gıdaların güvenilirliği tartışma konusu olmaya devam ederken, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınlandığı 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesi güncellenmeyi sürdürüyor.



26 Şubat tarihli eklemelerde listeye çok sayıda zeytinyağı üreticisi dahil edilirken, zeytinyağında en sık rastlanılan hilenin tohum yağı kullanımı olduğu belirtildi.



İfşa edilen ürünlerin büyük bölümünün market, internet ve şarküteri üzerinden satışının yapıldığı öğrenilirken, söz konusu firmalara mevzuatta belirlenen oranda para cezası işlemi uygulandı. Listede dikkat çeken bir diğer nokta ise, süt ve süt ürünlerinde başvurulan hileler oldu.

PEYNİRE MARGARİN KATMIŞLAR



Bakanlığın daha önce yayınladığı listelerde de yer alan ve Bursa'nın Osmangazi ilçesinde üretim gerçekleştiren Moni Süt ve Süt Ürünleri şirketi, Özlüce markasında 2 farklı hile yöntemine başvurdu.



Denetimlerde firmanın ürettiği kaşar peynirlerinde 'süt yağı' yerine 'bitkisel yağ' kullandığı ortaya çıkarken, ağrıca yağ oranının yasal sınırların altında kaldığı ve etiket üzerinde yanlış beyanda bulunulduğu belirtildi.

AZ YAĞLI PEYNİRİN BİLE YAĞINI ÇALMIŞLAR



Amasya merkezli ZEKİ KULOĞLU SÜT VE SÜT MAMULLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. tarafından üretilen Zeki Kuloğlu marka kaşar peynirlerinde ise yağ oranının düşük olduğu öğrenildi.



Bakanlık, ELMAS SÜT ÜRÜNLERİ HAYV. BES. GIDA NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından üretilen ve Lokma markasıyla satışa sunulan 'Az yağlı taze peynir' ürünlerinin dahi yağ oranının belirtilenin altında kaldığını aktardı.