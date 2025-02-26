Donald Trump'ın resmi teklifi, kıtaların bir saatten daha kısa sürede geçilmesine izin vererek uçuş sürelerini büyük ölçüde azaltmayı vaat ediyor.

cronista.com'un haberine göre ABD Hükümet Verimliliği Departmanı direktörü tarafından hazırlanan ve yaklaşık 20 milyar dolara mal olacağı tahmin edilen yeni proje, iş adamının en iddialı vaatlerinden biri. Girişim gerçekleşirse, kıtalararası hareketliliği kesin olarak değiştirebilir.

Musk'ın X hesabında (eski adıyla Twitter) paylaştığı tahminlere göre, şirketi (The Boring Company) tünelin inşasını başlangıçta tahmin edilen maliyetten "1000 kat daha az para" ile gerçekleştirebilir.

Spesifik olarak, çok geniş su altı tüneli, hava direncini neredeyse tamamen ortadan kaldıracak bir vakum sistemi sayesinde trenlerin 4.828 km / sa (3.000 mil / saat) teorik hızlara ulaşmasına izin verecek.

Tycoon'un hesaplamalarına göre, "tünel içinde bir vakum oluşturarak ve basınçlı araçlar kullanarak, trenler teorik olarak 4.828 km/s'den daha fazla hıza ulaşabilir."

7 saat yolculuğu 1 saate indirecek

Bu, şu anda uçakla yaklaşık yedi saat süren iki şehir arasındaki yolculuğun bir saatten daha kısa sürede yapılabileceği ve böylece insanların Atlantik'i geçme biçiminde devrim yaratabileceği anlamına geliyor.

İş adamının teklifinin yarattığı coşkuya rağmen, bu projenin gerçeğe dönüşebilmesi için ele alınması gereken birçok zorluk var.

İlk olarak, bir su altı tünelinin inşası sadece büyük finansal maliyetleri değil, aynı zamanda su altı mühendisliği ve yapısal güvenlikle ilgili teknik karmaşıklıkları da içerir. Uzmanlar, 20 milyar dolarlık tahmini başlangıç maliyetinin, ilgili tüm faktörler göz önüne alındığında gerçek maliyetin yalnızca bir kısmı olabileceğine dikkat çekti.

Buna ek olarak, çevresel etki ve hava koşullarıyla ilişkili risklerle ilgili endişeler de projenin uygulanabilirliğinde çok önemli bir rol oynamaktadır.