ABD merkezli bir seyahat acentesinin sahibi olan Mari, son zamanlarda uçakta sentetik kumaşlardan yapılmış kıyafetlerin giyilmemesi gerektiğini vurgulayan bir video paylaştı.

Videoda, "Uçakta asla sentetik kumaş giymemelisiniz çünkü uçak düştüğünde ya da yangın çıktığında, bu kumaşlar erir ve cildinize yapışabilir. Bu da büyük yanıklara yol açabilir. Sentetik kumaşlar, doğal elyaflardan çok daha hızlı tutuşur ve en küçük kıvılcım bile kıyafetlerinizi ateşe verebilir" ifadeleri ile uyardı.

YÜN KUMAŞLAR DAHA GÜVENLİ

Sentetik kumaşların tehlikelerine dair yapılan açıklamada özellikle yüksek ısıda eriyebilen bu kumaşların ciltte ciddi yanıklara yol açabileceğine dikkat çekildi. Sentetik kumaşlar, termoplastik özelliklere sahip oldukları için yüksek ısıda eriyebilir ve bu da büyük zararlara yol açabilir. Öte yandan, doğal elyaflar örneğin yün, bu tür durumlarda daha güvenli kabul ediliyor çünkü daha zor tutuşur ve erimeden genellikle alevi söndürür.