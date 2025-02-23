Aşırı sağcı FPÖ ile muhafazakar parti ÖVP’nin hükümet kurma denemeleri sonuçsuz kaldı. Bunun üzerine Cumhrubşakanı van der Bellen, üç partiyi bir kez daha hükümet kurmak için çalışmaya çağırdı. İlk denemelerinde başarısız olan Muhafazakar Parti (ÖVP), Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) ile Liberaller (NEOS) yeniden görüşmeye sıcak baktıklarını açıkladı.

UZLAŞMANIN ÖNEMİNİ HATIRLATTI

Cumhurbaşkanının, „Tüm taraflara, uzlaşmanın ortak çözüm anlamına gelen bir kelime olduğunu hatırlatmak isterim“ sözünden sonra, üç parti yeniden görüşebileceklerini duyurdu ÖVP lideri Christian Stocker, SPD lideri Andreas Babler ve NEOS lideri Beate Meinl-Reisinger, bir süredir kapalı kapılar ardından bir çok konuda tartışıyordu.

Yeni mecliste aslında ÖVP ile SPÖ’nün oyları, 183 sandalyeli mecliste 92’ye ulaşıyor ve bir fazlayla hükümeti kuruyor. Ancak bunun yanına Liberaller de gelirse, oy sayısı 110’a çıkacak ve daha kuvvetli bir hükümet olacak.