Ukrayna birlikleri, Rusya'nın Kursk bölgesinde ele geçirdiği toprakları savunmaya çalışırken yoğun bir Rus karşı saldırısıyla karşı karşıya.

Rus kuvvetleri, Ukrayna’nın bölgedeki mevzilerini kuşatma girişimlerini hızlandırırken, Ukraynalı komutanlar birliklerini geri çekme ya da savaşmaya devam etme konusunda kritik bir karar vermek zorunda.

Askeri analist Yan Matveyev, "Ukrayna komutanlığı bir seçim yapmak zorunda. Kursk bölgesini terk edip güçlerini koruyabilirler ya da mevzilerini savunmaya devam ederek her şeyi kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabilirler" dedi.

KURSK CEPHESİ ZOR DURUMDA

Rus yanlısı İki Binbaşı (Two Majors) adlı Telegram kanalı, Rus birliklerinin son günlerde Ukrayna kontrolündeki topraklara dört kilometre ilerlediğini ve bölgeyi kuşatmaya çalıştığını öne sürdü.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi’ne bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andrii Kovalenko, Kursk bölgesinde "zorlu çatışmaların" sürdüğünü doğruladı.

Rus saldırı birliklerinin, Ukrayna’nın Sumy Oblastı’ndaki Yunakivka’dan, Ukrayna kontrolündeki Sudzha'ya uzanan stratejik otoyolu ele geçirmeye çalıştığını belirtti.

Ukrayna’nın geçen yıl Ağustos ayında Kursk bölgesine düzenlediği sınır ötesi baskın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve generallerini hazırlıksız yakalamış ve savaşın gidişatına ilişkin algıyı değiştirmişti.

GERİ ÇEKİLME MÜMKÜN

Ukrayna, Rus topraklarına girerek bin kilometrekareye yakın alanı ele geçirdiğini duyurmuştu. Ancak bölgeyi tutan Ukrayna birlikleri, son aylarda artan Rus insansız hava aracı saldırıları ve kesintiye uğrayan ikmal hatları nedeniyle zorlanıyor.

Ukraynalı asker Artem Karyakin, "Rusya, en iyi insansız hava aracı ekiplerinden bazılarını Kursk savaşına kaydırdı ve bu, lojistiğimizi ciddi şekilde aksatıyor.

Mühimmat ve erzak ulaştırmak giderek zorlaşıyor. Yaralıları tahliye etmek tehlikeli ve uzun süren bir süreç haline geldi" dedi. Rus kara birlikleri, Kuzey Koreli müttefikleriyle birlikte üç cephede ilerleyerek Ukrayna’nın bölgedeki varlığını sıkıştırmaya çalışıyor.

DeepStateMap verilerine göre Ukrayna’nın kontrol ettiği bölge 100 kilometrekarenin altına düşebilir ve en dar noktada yalnızca birkaç kilometre genişliğe sahip.

Askeri analist Mykola Bielieskov, daha dar bir savunma hattının Ukrayna için avantajlı olabileceğini belirtti. Ancak, "Eğer lojistik sürdürülemez hale gelirse, kesinlikle geri çekilmemiz gerekir" uyarısında bulundu.