Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve ABD Başkanı Donald Trump arasında, Beyaz Saray'daki başkanlık ofisinde gerçekleşen tartışma sırasında Ukrayna'nın ABD büyükelçisinin ifadeleri, fiyaskoya dönen görüşmeleri özetledi.

Görüşmeye katılan ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in diplomasiyle ilgili bir yorumunun ardından aniden patlakveren tartışma, Trump'ın Ukrayna liderinin ABD'nin sağladığı destek için yeterince minnettar olmadığını öne sürmesi ve Zelenski'yi “saygısız” olarak nitelendirmesiyle büyüdü.

Tartışma devam ederken Ukrayna’nın Washington Büyükelçisi Oksana Markarova’nın başını ellerinin arasına aldığı an kameralara yansıdı. Markova'nın üzgün olduğu kadar endişeli yüz ifadesi, sosyal medyada çok paylaşıldı.

'ONUN EN BÜYÜK KABUSUYDU'

Beyaz Saray’ın kıdemli danışmanlarından Dan Scavino, Markarova’nın bu tepkisini alaycı bir şekilde paylaşarak Zelenski’yi eleştirdi.

Scavino, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Ukrayna Büyükelçisi, Zelenski’nin tam anlamıyla bir felaket olduğunu anlıyor” ifadelerini kullandı.

Daha önce CNN muhabiri Kaitlan Collins de Markarova’nın bu anını gösteren bir fotoğrafı paylaşmıştı. Cuma günü saat 17.30 itibarıyla bu görüntü 1,6 milyondan fazla kez izlendi.

CNN sunucusu Dana Bash, Markarova’nın bu anını değerlendirerek, “Onun en büyük kabusu buydu. Gözlerinin önünde olup bitenleri izlemek zorunda kaldı” yorumunu yaptı.