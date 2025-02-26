Güney Amerika ülkesi Şili'de, ülkenin yüzde 99'unu etkileyen elektrik kesintisi nedeniyle Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edildi. Yaklaşık 19 milyon kişi, elektriksiz kaldı. Hükümet, ülkenin neredeyse tamamının elektriksiz kalmasının ardından başta başkent Santiago olmak üzere birçok bölgede sokağa çıkma yasağı getirdi.

"SORUMLULARIN HESAP VERMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ"

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, “Bugün yaşananlar hepimizi öfkelendiriyor. Bir ya da birkaç şirketin sorumsuzluğu yüzünden milyonlarca insanın günlük yaşamı olumsuz etkilendi. Sorumluların hesap vermesini sağlayacağız. Ayrıca kurumların düzgün işlemesini ve bu acil durumun bir an önce sona ermesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Ülkede ticari faaliyetler durdurulurken, kamu güvenliğinin sağlanması amacıyla binlerce polis ve asker belirli noktalarda görevlendirildi.