60 Millions de Consommateurs tarafından yapılan son analize göre bazı tereyağlarının içerik açısından sağlık açısından zararlı olabileceği ortaya çıktı. İncelenen ürünler arasında büyük markalar ile market markalarına ait tereyağları bulunuyor.

EN SAĞLIKSIZ TEREYAĞI MARKALARI

Artı33'ün haberine göre, yapılan inceleme bazı tereyağlarının, etiketlerde belirtilen içeriklerden farklı olarak sağlık için zararlı olabilecek katkı maddeleri içerdiğini gösterdi. İşte en kötü 5 tereyağı:

- Eco+ Beurre Demi-Sel (E.Leclerc): Bu tereyağı %60 yağ oranına sahip, ancak etikette bu oran yeterince net şekilde belirtilmiyor.

- Eco+ Beurre Doux (E.Leclerc): "Standart tereyağı" algısı yaratıyor, ancak gerçekte içerik bakımından farklı bir ürün sunuyor.

- Elle & Vire Beurre Doux Léger %41: İçeriğinde nişasta (amidon) bulunuyor, ancak etiketinde “katkısız” ifadesi yer alıyor, bu da yanıltıcı olabilir.

- Les Croisés Beurre Léger 40% Doux (E.Leclerc): İçeriğinde modifiye manyok nişastası, E471 emülgatör, E466 koyulaştırıcı ve E202 koruyucu maddeleri bulunuyor, bu da sağlık açısından endişe verici.

- Les Croisés Beurre Léger 40% Demi-Sel (E.Leclerc): Bu ürün de benzer katkı maddeleri içeriyor ve sağlık için zararlı olabileceği düşünülüyor.

HAFİF TEREYAĞLARI NE ANLAMA GELİYOR?

Hafif tereyağları, normal tereyağlarına göre daha düşük yağ içeriğine sahip olabilir ve bu eksiklik genellikle katkı maddeleri ile telafi ediliyor. Avrupa Birliği yönetmeliklerine göre, hafif tereyağlarının yağ oranı yüzde 39 ile yüzde 41 arasında değişiyor. Tüketicilerin, özellikle "hafif" ibaresi taşıyan tereyağlarını seçerken dikkat etmeleri gerekirken, bu ürünlerde düşük yağ oranı yerine katkı maddeleri ve diğer kimyasallar kullanılabiliyor.

TÜRKİYE'DEKİ DURUM

Türkiye'deki bazı tereyağlarında da benzer içeriklere rastlanabiliyor. Özellikle 'hafif' tereyağları, bazen katkı maddeleri içeriyor ve bu tür ürünler, etiketlerinde genellikle sadece yağ oranı ile belirtiliyor. Bunun yerine, daha doğal içeriklere sahip tereyağları tercih etmek sağlık açısından daha faydalı olabilir.