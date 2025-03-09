Karayipler'in Roatan Adası'nda kurulan ve ultra zenginlerin akın ettiği Prospera şehirde, ABD'nin yasakladığı deneysel gen terapileri yapılıyor. Şehirde vergiler düşük, resmi para birimi ise Bitcoin.

ŞEHİRDE DENEYLER YAPILIYOR

Yapılan deneyler arasında insan ömrünü uzatan gen terapisi de var. Şehirde bulunan bir klinikte 25 bin dolara kas kütlesi artırılıyor, yağ oranı azaltılıyor ve böylelikle yaşlanma süreci yavaşlatılıyor. Bu tedaviyi deneyenler arasında ünlü biyohacker Bryan Johnson da var. Ve sonuçlarında memnun olduğunu ifade ediyor.

ULTRA ZENGİNLER GEN TERAPİSİ GÖRÜYOR

Diğer bir işlem ise kök hücre tedavileri ve estetik operasyonlar. Bu hizmetlerin de yaşlanmayı tersine çevirdiği öne sürülüyor. Fakat zenginlerin akın ettiği bu şehirde yerel halk ise oldukça tedirgin. Lüks sağlık turizmin kendilerine ekonomik olarak fayda sağlamadığını ve dışlayıcı bir yapı olduğunu söylüyor.

YAKINDA NÜFUSÜ 38 BİNE ULAŞABİLİR

Şehir, son yıllarda büyük ilgi görürken nüfusun 2030 yılında 38 bin kişiye ulaşacağı tahmin ediliyor. Fakat bu deneysel şehir, etik ve yasal tartışmalarını da beraberinde getirdi. Ancak bu deneysel cennetin, etik ve yasal boyutları tartışma yaratmaya devam ediyor.