Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı “Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar” listesine bu kez restoran sektörünü ilgilendiren dikkat çekici bir ürün girdi. Sakarya'nın Serdivan ilçesinde faaliyet gösteren Ciğerci Bahattin şubesinde satılan bir kebap ürününde kanatlı eti tespit edildi.

DANA-KUZU ADANA KEBAPTA KANATLI ETİ ÇIKTI

Bakanlığın 20 Ağustos 2026 tarihli güncel listesinde yer alan bilgilere göre, Serdivan'da faaliyet gösteren Serdivan Yemekçilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne ait Ciğerci Bahattin'den alınan “Dana-Kuzu Adana Kebap” numunesi incelemeye gönderildi.

Yapılan analiz sonucunda, dana ve kuzu eti içerdiği belirtilerek satışa sunulan üründe kanatlı eti tespit edildi. Söz konusu ürün, Bakanlığın “aynı değeri taşımayan madde eklenmesi” kapsamında değerlendirdiği taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesine dahil edildi.

MARKA 30 YILDIR SEKTÖRDE

Yaklaşık 30 yıllık geçmişe sahip Ciğerci Bahattin markasının temelleri Mersin'de atıldı. Markanın geçmişi Mersin Yoğurt Pazarı'ndan Ankara Balgat'a kadar uzanırken, zaman içerisinde farklı kentlerde de Ciğerci Bahattin adıyla restoranlar faaliyet göstermeye başladı.

Markanın Ankara, İzmir ve Antalya'da bulunan şubelerinin yanı sıra farklı şehirlerde de aynı isimle işletilen restoranlar bulunuyor.

Ciğerci Bahattin adıyla faaliyet gösteren restoranların tamamının doğrudan markaya ait olmadığı, farklı şehirlerdeki bazı işletmelerin franchise modeliyle çalıştığı belirtiliyor. Bu nedenle Bakanlığın tespitinin doğrudan markanın tüm şubelerine ilişkin olmadığı, incelemenin Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki ilgili işletmede satışa sunulan ürün üzerinden gerçekleştirildiği dikkat çekiyor.