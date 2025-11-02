Akkök Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Raif Ali Dinçkök, ayrıldığı ressam sevgilisi Sevinç Yıldız ile yaşananların ardından tüm sosyeteyi şoke eden bir karara imza attı.



Müge Dağıstanlı'nın haberine göre Yıldız, 6-7 ay süren ilişkilerinin ardından Raif Dinçkök'ten hamile kaldı ve geçtiğimiz yılın aralık ayında 'İris' adında bir kız çocuğu dünyaya getirildi.



Şu ana kadar Dinçkök'e bir babalık davası açmasa da cemiyet hayatındaki herkes, dünyaya gelen kız çocuğunun babasının Raif Dinçkök olduğunu bir şekilde öğrenmiş durumda.



Hamilelik süreci boyunca dikkat çeken paylaşımlarda bulunan Yıldız'ın en ses getiren paylaşımı ise Raif Dinçkök'ün doğum gününde sosyal medya hesabından paylaştığı karnı burnundaki poz oldu.

ALDIĞI HABERLE SARSILDI, KISIRLAŞTIRMA AMELİYATI OLDU



Dağıstanlı, Raif Dinçkök'ün yaşadığı bu olaydan sonra psikolojik olarak sarsıldığını ve bu sebeple erkeklerin doğum kontrol yöntemi olarak bilinen ‘vazektomi’ (sperm kanallarının bağlanması) ameliyatı geçirdiğini iddia etti. Söz konusu ameliyat, insanlar için bir tür 'kısırlaştırma' görevi görürken, kanalları bağlı olduğu sürece erkeklerin baba olmalarına engel olmakta.







