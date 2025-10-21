AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın’ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldı.
Soruşturma kapsamında Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'ın, savcılık tarafından İBB'deki iş ve eylemlerine yönelik ifadesinin alınması için adliyeye çağrıldığı öğrenildi.
AKFEN HİSSELERİNDE DÜŞÜŞ
Akın'ın ifadeye çağrılması haberinin ardından Akfen hisseleri sert düştü. Dünü 23,60 seviyesinden kapatan Akfen, yüzde 4'e yakın düşüş yaşayarak, 22,70 seviyesine kadar geriledi.
Dün de İBB soruşturması kapsamında Divan Otelleri'nin genel müdürü Murat Tomruk da ifadeye çağrılmıştı.