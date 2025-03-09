Bir dönem uygun fiyatlı ve sıradan olarak görülen Ikea ürünleri, artık koleksiyon değeri taşıyor. Daily Star'da yer alan haberde; açık artırma platformu Barnebys'in yıllık piyasa raporuna göre 1970'lerin dekorasyon tarzı yeniden popüler hale geliyor.

Raporda, "Açık artırma dünyasında 1970'lerin mobilyalarına ve koleksiyon ürünlerine yönelik büyük bir ilgi artışı var. 1950'lerden 1990'lara kadar üretilen erken dönem ve sınırlı sayıda Ikea tasarımları şaşırtıcı fiyatlara alıcı buluyor" denildi.

BİR KOLTUK 660 BİN TL'YE ALICI BULDU

Örneğin 2021 yılında İsveçli tasarımcı Bengt Ruda'nın "Cavelli" adlı Ikea koltuğu Stockholm'deki bir açık artırmada 14 bin sterline (yaklaşık 660 bin TL) alıcı buldu.

Barnebys raporuna göre Ikea'nın yıllar içinde birçok klasik tasarım ürettiği sanat koleksiyon dünyasında yeni yeni fark ediliyor.

Uzmanlar, 2025 yılında 1960'lar ve 70'lerin uzay çağı estetiğini modern çizgilerle harmanlayan retro-fütürizmin daha da popüler hale geleceğini öngörüyor. Ayrıca hardal sarısı, zeytin yeşili ve çikolata kahvesi gibi toprak tonlarının çağdaş yaşam alanlarına nostaljik bir sıcaklık kattığı belirtiliyor.