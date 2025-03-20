BBC'de program sunan emlak uzmanı Hudson, 2012 yılında Hereford yakınlarında bir kır evi satın aldı ve eşi Tania ile birlikte burada yaşamaya başladı. Geçen aylarda evde tadilat yaparken tavan arasında gizlenmiş bir kapıyla karşılaşan ünlü sunucu, bu kapının ardında ne olduğunu öğrenmek için harekete geçti.

Instagram hesabından keşfini paylaşan Hudson, "Bu ev yaklaşık 1580'den kalma ve burada çalışan marangozlar, o dönemin skandallarını konuşuyor olabilir. Ama en ilginci, bu kapının beş ayrı kilidi var!" diyerek izleyenleri meraklandırdı.

Kapının ardında ne olduğu büyük bir soru işaretiyke nHudson, ikinci paylaşımında içeri girdi. Gördüğü manzara ise ürkütücüydü... Eski kirişlerin ve tuğlalarla örülmüş bir pencerenin bulunduğu karanlık odada, zamanla unutulmuş bir yapı ortaya çıktı.

Sunucu, "Bu duvar büyük ihtimalle Victoria döneminde örülmüş. Ama şu şömine ve baca... Belki de bu evden bile daha eski" diyerek keşfini hayranlarıyla paylaştı. Hudson'ın tavan arasındaki gizli oda keşfi sosyal medyada büyük yankı uyandırırken takipçileri bu odanın geçmişte ne amaçla kullanıldığını merak etmeye başladı...