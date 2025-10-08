İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, çok sayıda ünlü isim hakkında ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak’ suçlamasıyla 19 isim hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ise sabahın erken saatlerinde eş zamanlı olarak ünlü isimlerin adreslerine gitti.

Operasyon kapsamında kan örnekleri alınıp serbest bırakılacağı açıklanan isimler şöyle:

Sosyal medya fenomenleri Dilan ve Engin Polat, şarkıcı İrem Derici, oyuncular Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Metin Akdülger, Ceren Moray Orcan, avukat Feyza Altun, Defne Samyeli'nin kızları Derin ve Deren Talu.

DİKKAT ÇEKEN 'SANSÜR'

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi ise dikkat çeken bir sansüre imza attı. Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Sabah gazetesi söz konusu isimleri fotoğraflarıyla beraber (galeri) yayımlarken, ATV’de yayına girecek olan ‘Kuruluş Orhan’ dizisinin başrolü olan Mert Yazıcıoğlu’nun adı haberde kullanılmadı.

Sabah gazetesi ayrıca dizinin yayınlanacağı medya grubunda faaliyet gösteriyor.