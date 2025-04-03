Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ni (Yİ-ÜFE) açıkladı.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre üreticinin mart ayında enflasyonu yüzde 1,88 olurken yıllık bazda yüzde 23,50 olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,88 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,23 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,50 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 35,23 artış gösterdi.

YILLIK BAZDA EN YÜKSEK ARTIŞLARDAN BİRİ TÜTÜN ÜRÜNLERİNDE

Sanayinin dört ana sektöründe yıllık fiyat değişimleri belli oldu. 2025 yılı Mart ayı itibarıyla, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe fiyatlar yüzde 30,89, imalatta yüzde 23,14, elektrik ve gaz üretimi ile dağıtımında yüzde 21,15 ve su temininde yüzde 58,02 oranında arttı.

Ana sanayi grupları bazında ise yıllık fiyat değişimleri; ara mallarında yüzde 19,78, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 32,91, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 30,89, enerji grubunda yüzde 16,98 ve sermaye mallarında yüzde 23,14 artış olarak kaydedildi.

Yİ-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE LAYLIK YZÜDE 2,12 ARTTI

Sanayinin dört ana sektöründe aylık değişimler de açıklandı. Mart ayında, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe fiyatlar yüzde 1,52, imalatta yüzde 2,12 ve su temininde yüzde 2,92 artarken, elektrik ve gaz üretimi ile dağıtımında yüzde 0,87 oranında azalış kaydedildi.

Ana sanayi grupları bazında ise ara mallarında yüzde 2,28, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,19, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,26 ve sermaye mallarında yüzde 2,53 oranında fiyat artışı yaşanırken, enerji grubunda fiyatlar yüzde 1,17 oranında geriledi.