Gece yarısı uyandıktan sonra işe gitmek için erken kalkmanız gerektiğini bilmenize rağmen bir türlü uyuyamamak, birçok kişinin yaşadığı yaygın bir sorundur. Peki, uyku kalitenizi artırmaya yardımcı olacak ve günlük rutininize kolayca adapte edebileceğiniz birkaç basit alışkanlık var mı?

Uzmanlar, uyku kalitenizi geceleri önemli ölçüde iyileştirebilecek birkaç öneri paylaştı. Psikoterapist ve uyku uzmanı Heather Darwall-Smith, "Uyku sorunlarının çoğu, aslında yatağa girdiğimizde başlar. Ancak gerçekte, gün içindeki davranışlarımız geceleri nasıl uyuduğumuzu etkiler" ifadelerine yer verirken, "Gece 3'te uyanıp tavana bakarak uyumaya çalışmak yerine, uykuya odaklanmayı bırakın. Uyku zorlanarak elde edilebilecek bir şey değildir" şeklinde konuştu.

BU 6 BASİT ALIŞKANLIĞA DİKKAT

Uyku uzmanı daha iyi uyku için takıntılı olmaktansa, gününüzü doğal bir şekilde, rahatlatıcı bir uykuya yönlendirecek şekilde yaşamanız gerektiğini öneriyor. İşte uyku kalitenizi artıracak 6 basit alışkanlık:

- Darwall-Smith, hafta sonları bile düzenli bir kalkma saati belirlemenin vücut saatinizi düzenlemeye ve daha iyi uyumanıza yardımcı olacağını belirtti.

- Erken saatlerde güneş ışığına çıkmak ve kaybedilen uykuyu telafi etme isteğinden kaçınmak, vücudun biyolojik saatinin doğru çalışmasını sağlar.

- Yatma saatinizden önce zihninizin rahatlamasına yardımcı olmak için, gün içinde gerçek molalar verin. Hayallere dalmak, telefonsuz bir yürüyüşe çıkmak, loş ışıkta kitap okumak gibi aktiviteler, zihinsel rahatlama sağlar.

- İyi uyku için, uyanıklık ve dinlenme arasında net bir fark yaratmak önemlidir. Bu yüzden, gün boyunca küçük hareketlerle yani telefon görüşmeleri yaparken yürümek gibi aktif olmanız, gece uyku kalitenizi artırabilir.

- Huzursuz hissettiğinizde, bu duyguları kabul edin ve rahatlamanızı sağlayacak ritüelleri uygulayın. Derin nefes alma, sakinleştirici içecekler veya ağırlıklı battaniye gibi yöntemler, uyku öncesi rahatlamayı destekler.

- Uykuya dalmaya çalışmak bir kısır döngüye dönüşebilir. Uyku takibi veya rutini yerine, uyanık olduğunuz saatlerde dinlenmeye odaklanarak doğal uykuya geçişi teşvik edin.