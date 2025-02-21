Van Valiliği, kent geneli için dikkat çeken bir karara imza attı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Van il ve ilçe merkezleri ile bağlı yerleşim birimlerinde, kamu güvenliği, huzur ve düzeninin sağlanması amacıyla havai fişek satışının ikinci bir emre kadar yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"6551 sayılı "Barut ve Patlayıcı Maddelerle Silah ve Teferruatı ve Av Malzemesinin İnhisardan Çıkarılması Hakkında Kanun" hükümleri kapsamında Van il ve ilçe merkezleri ile bağlı yerleşim birimlerinde, kamu güvenliği, huzur ve düzeninin sağlanması amacıyla; Tüzel kişilikler, ticari işletmeler, tesisler ve gerçek kişiler tarafından her türlü piroteknik maddelerle(havai fişek vb.) şenlik ve işaret fişekleri ile oyun ve eğlence aracı olan patlayıcı maddelerin özel, kamusal, açık ve kapalı tüm olan ve mekânlarda kullanılması, bu maddelerle gösteri düzenlenmesi, piroteknik maddelerin satışının yapılması ve her ne surette olursa olsun bulundurulması ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır."