Yarın nasıl bir güne uyanacağını bilmeyen vatandaşlar ve şirketler, Türk Lirası mevduat faizlerindeki artışa rağmen dövize yönelmeye devam ediyor. Ramazan Bayramı’na rağmen 4 Nisan haftasında parite etkisinden arındırıldığında döviz mevduatları 3.3 milyar dolar artarken, Merkez Bankası 19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) düzenlenen operasyondan bu yana 41 milyar dolarlık rezerv satışı yaptı.

Siyasi operasyonların ekonomide oluşturduğu riskler, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yaklaşık 2 yıllık bakanlık döneminde kendisine başarılı sayabileceği ender konulardan biri olan dolarizasyonun yeniden ortaya çıkmasına neden oldu.

DOLARİZASYON YÜZDE 42

4 Nisan haftasında yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı parite etkisinden arındırıldığında 3.3 milyar dolarlık artışla 189.8 milyar dolara ulaştı. Şirketlerin döviz mevduatı bir haftada 2.8 milyar dolar yükselerek 74.5 milyar doları aşarken, vatandaşların mevduatı ise 502 milyon dolarlık büyüme ile 115.2 milyar dolara çıktı. İBB’ye ve muhalefete operasyonun ardından 3 haftada döviz mevduatları 8.8 milyar dolar büyüdü, vatandaşın TL’ye güveni yok oldu.

Parite etkisiyle beraber yılbaşından bu yana yurt içinde döviz mevduatları 26.5 milyar dolar arttı. Böylece Kur Korumalı Mevduat ile birlikte dolarizasyon oranı yüzde 42.3’e yükseldi. Bu oran 14 Mart haftasında yüzde 40.2 olmuştu. Döviz mevduatları artarken TL mevduatlar ise 3 haftada 13 trilyon liradan, 12.8 trilyon liraya indi. Para piyasası fonları ise 18 Mart’tan bu yana 689.5 milyar lira azalarak 753.5 milyar liraya indi.

Rezervler 41 milyar $ eridi

İktidarın, İBB’ye operasyon ‘birkaç günde unutulur’ beklentileri boşa çıktı. Döviz talebi artmaya devam ederken, Merkez Bankası’nın (TCMB) rezerv satışı sürüyor. TCMB’nin brüt rezervi 4 Nisan haftasında 156.5 milyar dolardan 154.3 milyar dolara indi. Net rezerv ise 7.4 milyar dolar azalarak 48.7 milyar dolara düştü. HSBC’nin hesabında göre swap harici net rezervler 19 Mart’tan bu yana 41 milyar dolar azaldı.