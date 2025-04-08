AKP’nin elektrik piyasasındaki özelleştirme hamleleri, şirketlerin kasasını doldurması, vatandaşın ise kullandığı elektriğin katbekat fazlasını faturada ödemesi ile sonuçlanıyor. Elektrik piyasasını üretim, iletim ve dağıtım olarak üçe ayıran iktidar, ülkeyi 20 dağıtım bölgesine ayırarak şirketlerin kaderine teslim etmişti. “Hizmetler artacak, fiyatlar ucuzlayacak” denilerek başlayan özelleştirmelerin sonunda kalite düştü, elektriğe zam üstüne zam gelmesiyle faturalar kabardı.

YİNE CENGİZ VE LİMAK

İktidarın geçen hafta elektrik fiyatlarına yaptığı yüzde 25 zammın tamamına yakını dağıtım şirketlerinin kasasına gidecek. Açıklanan tarife zammıyla üretilen elektriğin fiyatı değişmediği halde dağıtım bedelleri arttırıldı. Bu nedenle fatura zammıyla vatandaşın cebinden çıkacak milyarlarca lira şirketlerin kasasına akacak.

ŞİRKETLERE KAYNAK

Elektriğin önemli bir kısmını devletten ucuza alıp devletin kurduğu sistem üzerinden halka satan dağıtım şirketleri arasında Cengiz, Limak, Kolin başta olmak üzere çok sayıda şirket bulunuyor. Zam yüzünden halkın her ay elektriğe 5.3 milyar lira fazladan para ödeyeceği ve bu paranın ‘çok özel’ şirketlerin kasasına akacağı hesaplandı. Vatandaşın konutunda kullandığı 1 kilovatsaat elektriğin enerji üretim bedeli sadece 49.4 TL. Buna karşılık bu elektriğin vatandaşa ulaştırılması için dağıtım şirketine 183.6 lira dağıtım bedeli ödüyoruz. Çarpık yapı yüzünden 49.4 liralık elektrik vatandaşa vergiler hariç 233 liraya ulaşıyor. Diğer bir ifadeyle vergi hariç 100 liralık elektriğin 79 lirası dağıtım şirketlerinin kasasına giderken elektrik bedeli olarak aslında 21 lira ödüyoruz. Şehit aileleri ile gazilere sağlanan ucuz elektrikten de dağıtım şirketleri kazanıyor. Bu ailelerin faturalarındaki vergisiz fiyatın yüzde 93’ünü dağıtım bedeli oluşturuyor.

Deniz Yavuzyılmaz

41 milyon aboneye zam

CHP’nin Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, elektrik zammına tepki göstererek “41 milyon 189 bin 208 adet konut abonesi elektrik zammından etkilenecek. Vatandaşların cebinden her ay 5 milyar civarında daha fazla para çıkacak. Bu paralar, AKP’nin yüzde 100’ünü özelleştirdiği elektrik dağıtım şirketlerinin kasasına akacak. Bunun adı vatandaşı soymaktır” açıklamasını yaptı. Yavuzyılmaz, “495 TL’lik elektrik faturası 619 TL’ye çıkıyor. Elektrik dağıtımı ve perakende satışının yüzde 100’ü özelleştirildi” dedi.

Mahir Ulutaş

İkiz kardeş vurgunu

Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Mahir Ulutaş, enerji şirketlerine kaynak aktarmak için devlete ait sistemi özelleştirip sanal bir dağıtım piyasası yaratıldığını, bu nedenle de halkın elektriği en az iki kat pahalıya kullanmak zorunda kaldığını söyledi. Ulutaş, “Dağıtım şirketlerinin bir de masa başında, kağıt üzerinde çalışan ‘perakende şirket’ diye ikiz kardeşi var. Dağıtım şirketleri ile perakende aslında aynı. Bunlar devletten ucuz elektriği alıp kârı koyup vatandaşa pahalıya satıyor” dedi.