Ali Can POLAT

Yılın ikinci yarısında milyonlarca vatandaş maaşlara zam beklerken vergilere zam yağdı. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışları ile birlikte, otomotivden sigaraya hemen her tüketim ürününe zam yağdı. Lüks yatlardan alınmayan vergi otomotivde daha da artırıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu zamları ‘cari açığı kapatmak için’ diye savundu. Daha sonra küçük esnafın gelirleri, emeklilerin geçmiş prim ödemeleri incelemeye alındı. SÖZCÜ, ekonomistlerle konuşarak Şimşek’e cari açığı kapatmak için vergi önerileri derledi.

VATANA İHANET

Şimşek’in TBMM komisyonunda yaptığı açıklamaları hatırlatan Prof. Dr. Aziz Konukman, şirketlerden alınmayan vergi tutarına dikkat çekti. Konukman, “Şimşek, Meclis’te sermayeden alınmayan vergi tutarının 1.9 trilyon TL olduğunu açıkladı. Tesadüfe bakın ki 2025’te ön görülen bütçe açığı da 1.9 trilyon TL. Yani yalnızca bu yıl sermayeye kıyak geçtikleri vergi muafiyetlerini kaldırsa bütçenin bütün açığını kapatabilecek. Sermayeden hem vergi almayıp hem de onlara devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) ile yıllık 1.1 trilyon TL faiz ödüyor. Bu vatana ihanettir” dedi.

Prof. Dr. Erinç Yeldan, banka mevduatlarını vergilendirme, imar vergisi gibi uygulamaları örnek gösterirken piyasa uzmanı İris Cibre, ikinci konutların vergilendirilmesi gerektiğini söyledi. TÜRMOB ise 1981’de gelen ve 3 yıllığına uygulanan Akaryakıt Tüketim Vergisi’ni hatırlattı. Bu vergi alışılanın aksine akaryakıt tüketen vatandaştan değil, akaryakıt satan rafineri şirketlerinden alınıyordu.

Vatandaşınki ifşa müteahhitlerinki ‘sır’

Mehmet Şimşek, emekliden esnafa, işçiden doktora hemen herkesi vergi yüküne boğarken şirketleri görmezden gelmeye devam ediyor. 2010-2020 yılları arasında Cengiz İnşaat’a 30 kez, Kolin İnşaat’a 36 kez, Makyol İnşaat’a 24 kez, Kalyon Holding’e 19 kez ve Limak İnşaat’a 19 kez vergi muafiyeti hakkı tanınmıştı. Berberden, doktora kadar herkesin vergi beyanını yayınlayarak bu meslek gruplarını zan altında bırakan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e 2024 yılında gözde müteahhitlerin otoyol işleten şirketlerinin vergi ödemeleri de soruldu. Şimşek, mevzuattaki ‘vergi mahremiyeti’ni gerekçe göstererek bilgi paylaşmadı.