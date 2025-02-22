Londra’daki bir mahkeme, Vatikan’ın başarısız bir emlak yatırımı nedeniyle büyük mali kayıp yaşadığına ve bu süreçte bir finansör tarafından “tam anlamıyla hayal kırıklığına uğratıldığına” hükmetti.

Raffaele Mincione, 2023 yılında Vatikan Mahkemesi tarafından zimmete para geçirme ve kara para aklama suçlarından mahkum edilmişti.

Adını temize çıkarmak amacıyla Londra Yüksek Mahkemesi’ne başvuran iş insanı, mahkemenin bazı suçlamaları reddetmesine rağmen, Vatikan’ın bu yatırım sürecinde ciddi şekilde zarar gördüğüne hüküm kıldı.

VATİKAN'I 'KANDIRDI'

Vatikan, 2014-2018 yılları arasında Londra’nın Chelsea semtinde eski bir Harrods fuar salonunu satın almak için 350 milyon euro harcadı.

Vatikan'ın planı, bu mülkü lüks konutlara dönüştürmekti, ancak proje için gerekli imar izinleri hiçbir zaman alınamadı. 2022 yılında Vatikan, mülkü Bain Capital adlı özel sermaye şirketine satarak 100 milyon sterlinden fazla zarar etti.

Mahkeme, Mincione’nin, Vatikan’a mülkün değerini 275 milyon sterlin olarak beyan etmesini “aldatıcı ve yanıltıcı” buldu. Hakim Robin Knowles, “Vatikan, bu süreçte tamamen hayal kırıklığına uğratılmıştır” diyerek kurumun mali konulardaki bilgisizliğinin istismar edildiğini ima etti.

Mincione, 2020 yılında, yani Vatikan davası henüz devam ederken Londra’da Vatikan’a karşı dava açarak yatırım sürecinde “iyi niyetle” hareket ettiğinin kabul edilmesini talep etti.

'BEN BİR DOLANDIRICI DEĞİLİM'

Mahkeme, onun “dolandırıcılık ve komplo” içinde olduğu iddialarını reddetse de finansörün mülkün değeri konusunda şeffaf davranmadığını tespit etti.

Kararın ardından Vatikan’dan yapılan açıklamada, İngiliz mahkemesinin değerlendirmesinin, kilisenin “yanıltıldığı” yönündeki duruşunu desteklediği belirtildi.

Ancak Mincione de kararın kendi lehine olduğunu savundu. “Bu karar, benim bir dolandırıcı veya suçlu olmadığımı kanıtlamaktadır” dedi.