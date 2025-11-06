Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump’a kıyakları bitmiyor. Geçen ay ABD’de yapılan görüşme öncesi ABD’den gelen ürünlere uygulanan ithalat vergisini kaldıran Erdoğan, şimdi de Trump’ın uçağının direkt Ankara’ya inebilmesi için 2.1 milyar TL harcayacak.‘Şehrin içinde kaldığı’ gerekçesiyle İstanbul’daki Atatürk Havalimanı’nı kapatan AKP iktidarı, gelecek yıl düzenlenecek NATO Zirvesi’nde ABD Başkanı Trump’ın uçağı rahat inebilsin diye Ankara’nın göbeğindeki Etimesgut Havalimanı’nı yeniliyor.

Sani Şener

YOLLAR DA YENİLENECEK

Havalimanının pisti 2.800 metre, Trump’ın uçağı Air Force One’ın inebilmesi için daha uzun bir pist gerekiyor. Bu sebeple Etimesgut Havalimanı VIP yapım onarım ve Devlet Konukevi ihalesi düzenlendi. İhaleyi, 2 milyar 96 milyon lira ile Sani Şener’e ait Sera Yapı firması ile Antaş Altyapı ortaklığı kazandı. 2020’den bu yana 7 milyar 352 milyon liralık ihale alan Şener’in şirketi TAV Havalimanları’nın kurucu ortağı ve daha önce de Adıyaman, Erzincan, Trabzon, Tokat, Antalya Havaalanları ile Dubai Sky Tower binasını yapmıştı. Şirket son yıllarda Malatya’daki deprem konutlarının ihalesini 2 milyar 343 milyon TL ve Gaziantep’teki deprem konutlarının ihalesini de 2 milyar 528 milyon TL bedelle kazandı.

Etimesgut Havalimanı’na gidecek yolların yapımı için düzenlenen ihaleyi ise 3 milyar 971 milyon liraya SNH İnşaat kazandı. Bu şirket daha önce bazı ihalelerde Rönesans Holding ile ortaklık yaptı. Halil Şevki Kara’ya ait şirket, son 5 yılda 4 milyar 400 milyon TL’lik kamu ihalesi aldı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın uçağı Air Force One, havalimanının mevcut pistine inemiyor.

21 milyarlık ihale almıştı

Sera Yapı ile bu ihalede ortaklık kuran Antaş Altyapı AŞ ise İskenderun Topboğazı Otoyolu ve Antakya Bağlantı yolu ihalesini 21 milyar 413 milyon TL bedelle kazanmıştı. Bayrampaşa tramvay hattını 3 milyar 278 milyon liraya aldı. Hatay Havaalanı muhtelif binalar ve apron genişlemesi yapımı ihalesinde de Antaş ile 1.5 milyar TL’lik sözleşme imzalandı.