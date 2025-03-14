Başkent Viyana'da düzenlenen bir basın toplantısında, siyonizm karşıtı Musevi oluşumlarının öncülerinden aktivist Dalia Sarig Fellner, ülkede yaşayan siyonizm karşıtı Yahudiler tarafından hazırlanan ortak bir bildiriyi kamuoyu ile paylaştı. Fellner, bu bildiri ile Yahudiliğin siyonizmle eşdeğer tutulamayacağını vurgulayarak, "Filistin'de yaşananlar bizim adımıza yapılmıyor" dedi.

Fellner, "Biz Museviler olarak apartheid rejiminin sona ermesi, kolonyal anlayışın son bulması ve özgür Filistin için sesimizi yükseltiyoruz," ifadelerini kullandı. Ayrıca antisemitizm ve antisiyonizmin aynı şey olmadığının altını çizerek, siyonizmi bir ideoloji olarak eleştirme hakkına sahip olduklarını söyledi.

Bildirinin ardından, Fellner, 13-15 Haziran tarihlerinde Viyana'da düzenlenecek bir kongreden de bahsetti. Kongrede, siyonizmin kolonyal tutumu, dünya çapındaki siyonizm karşıtı Musevi hareketleri gibi önemli konuların ele alınacağını belirtti.

Toplantıya katılan diğer bir önemli isim, Musevi asıllı Güney Afrikalı aktivist Andrew Feinstein ise Nelson Mandela'nın apartheid rejimine karşı yürüttüğü mücadelenin önemini vurguladı. Feinstein, Filistin'de şu anda "sistematik bir apartheid" ve "büyük olasılıkla bir soykırım" yaşandığını belirterek, "Bu bildiri ve bizim burada olmamız, 'bu soykırım, bu yaşananların Museviler olarak bizim adımıza yapılmıyor' demek içindir," dedi.

Feinstein, siyonizm karşıtı Yahudilerin ırkçılık, ayrımcılık, soykırım ve ötekileştirmeye karşı en ön safta yer alması gerektiğini belirterek, Mandela'nın "tam özgürlüğün, Filistin halkı özgürlüğünü elde etmediği müddetçe tamamlanmayacağını" ifade ettiğini hatırlattı.