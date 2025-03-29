YAKUTİYE TAPU MÜDÜRLÜĞÜ
ERZURUM YAKUTİYE TAPU MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Erzurum ili Yakutiye İlçesi Soğukçermik Mahallesi 12766 ada 13 parsel üzerinde bulunan;
1. “Arsa üzerindeki bina Selahattin ERHAN’a aittir.”
2. “Arsa üzerindeki bina Recep ZEREDEN’e aittir.”
3. “Arsa üzerindeki bina Hayrettin ALANKA’a aittir.”
4. “Arsa üzerindeki bina Musa BALCI’ya aittir.”
5. “Arsa üzerindeki bina Nimet ÖZDEN’e aittir.”
6. “Arsa üzerindeki bina Necati DURSUN’a aittir.”
7. “Arsa üzerindeki bina Mehmet SEVÜK’e aittir.”
8. “Arsa üzerindeki bina Hatem AYTEN’e aittir.”
Muhdesatları ERZURUM KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ’nün 19/03/2025 tarih ve 2025/306 Fen sayılı yazıları ve ekindeki 2520-230 Nolu Yakutiye Lisanslı Harita Kadastro Bürosu’nun 17/03/2025 tarih 65 sayılı yazısı gereği muhdesatın zeminde olmadığı bildirildiğinden 27/03/2025 tarih ve 9512 yevmiye numaraları ile Türk Medeni Kanununun 1026. Maddesi gereği terkin edilmiş olup ilgililerin adreslerine ulaşılamadığından Türk Medeni Kanununun 1019. Maddesi gereği ilanen duyurulur. …./03/2025