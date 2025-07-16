Vatandaş, CHP’li belediyelere 19 Mart’la beraber hızlanan operasyonları, İmralı açılımını ve ekonomik krizi konuşurken, başta Cengiz Holding’in sahibi Mehmet Cengiz olmak üzere iktidara yakın iş insanları, kamudan aldıkları ikmal ihaleleriyle servetini büyütüyor.

MALİYETİ 20 KAT ARTTI

AKP iktidarında birçok ihaledeki proje, başlangıç fiyatı ve süresinde bitmediği için ‘ikmal’ yani tamamlama ihaleleri yapılıyor. Ancak işin ‘ilginç’ tarafı projeleri bitiremeyen ile ikmal ihalelerini alan aynı firma oluyor. 3 liralık ihaleyi alıp bitiremeyen firma, 13 liralık ikmal ihalesini de alıyor, maliyet katlanıyor.

Bu konudaki son örneklerden biri Kastamonu-Çankırı yolu ihalesi oldu. Cengiz İnşaat’ın 2017’de 607 milyon 284 bin TL’ye aldığı yol ihalesi bitmedi ve 11 milyar 852 milyon liralık ikmal ihalesi yapıldı. Bu ihale de Cengiz’e gitti. Proje, planlanan ilk maliyetin 20 katına çıktı.

Ayrıca İstanbul’daki Şile-Ağva yol ihalesini 2013’te Makyol-Cengiz-Kalyon İnşaat ortaklığı 527.4 milyon liraya kazandı. Ancak yol 4 yılda bitmediği için 2022’de yeni ihale yapıldı ve kazanan 5.7 milyar liraya Makyol ve İspa İnşaat oldu.

TOKİ’nin Atatürk Havaalanı projelerinin ikmal ihalesi Özülke İnşaat’a, Cerrahpaşa-Avcılar Yerleşkesi ihalesi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun ATR şirketine gitti. Sağlık Bakanlığı’nın Aydın, Ordu ve Trabzon’daki şehir hastaneleri projelerinde de benzer bir tablo ortaya çıkarken, ‘ikmal’ yandaşa para aktarmanın yeni aracı haline geldi.

Maliyeti 5 milyara dayandı

İktidarın gözde şirketleri, ikmal ihaleleriyle kasalarını dolduruyor. Devlet Su İşleri’nin Diyarbakır’daki Silvan Tüneli inşaatı 2011’de 147 milyona ihale edilmişti ancak tünel tamamlanmadı. 4.7 milyarlık ikmal ihalesini ise Limak ve Mapa şirketleri kazandı, maliyet 39 kat arttı. Erzurum-İspir yolu 79.4 milyon liraya ihale

edildi, bitmedi. Bayburt Grup 2 milyar liraya ikmal ihalesini kazandı, maliyet 28 kat arttı.