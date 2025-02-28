Çin'in Şanghay kentinde yaşayan Liu soyadlı bir adam, yapay zeka tarafından oluşturulan sahte bir 'sevgiliye' inanarak 200 bin yuan (yaklaşık 1 milyon TL) dolandırıldı. Dolandırıcılar, gerçekçi yapay zeka görüntüleri, sahte videolar ve tıbbi raporlar kullanarak kurbanı büyük bir tuzağa düşürdü.

Liu, internette tanıştığı ve kendisine Bayan Jiao olarak tanıtılan bir kadınla uzak mesafeli bir ilişkiye girdi. Sürekli olarak ona fotoğraflar ve videolar gönderen bu kişi aslında yapay zeka ile üretilmiş kurgusal bir karakterdi.

CCTV News'un haberine göre dolandırıcılar, yapay zeka destekli içeriklerile Liu'yu; Bayan Jiao'nun sağlık faturalarını ödemek ve bir iş kurmak için paraya ihtiyacı olduğuna inandırdı. Bu süreçte Liu'ya sahte tıbbi raporlar ve faturalar da gönderildi.

HİÇ GÖRÜŞMEDEN 1 MİLYON TL KAYBETTİ

Polis soruşturmasına göre dolandırıcı ekip yapay zeka tarafından üretilmiş ya da farklı görüntülerin birleştirilmesiyle oluşturulmuş videolar ve fotoğraflar kullanarak Liu'yu kandırdı. Gerçekte var olmayan bir karaktere aşık olan kurban, hiç yüz yüze görüşmediği sevgilisi uğruna tüm birikimini kaptırdı.

Son yıllarda yapay zeka teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte sahte kimlikler yaratılarak yapılan dijital dolandırıcılıklar giderek artıyor. Suçlular, gerçek kişileri taklit edebildiği gibi, tamamen yeni karakterler yaratarak da insanları kandırabiliyor. Uzmanlar, sanal ilişkilerde özellikle finansal taleplere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor...