İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahse teşvik soruşturması kapsamında, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil hakkında ev hapsi kararı verilmişti. Ancak, bu karar sonrasında yapılan başvuru üzerine İstanbul 15. Sulh Ceza Hakimliği, Erbil'in ev hapsi kararını kaldırarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
Erbil'in yargılandığı davada savcı mütalaası açıklandı. Erbil'in yasa dışı bahisle ilgili yaptığı paylaşımlar ve teşvik edici açıklamaları nedeniyle 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.