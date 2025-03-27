Brezilyalı 'kahin' Salome, son aylarda "alarm verici bir jeopolitik düzenin" ortaya çıktığını belirterek, küresel çapta tehlikeli bir krizin kapıda olduğu uyarısında bulunuyor: "Çoktan başladı. Durduramayacağız. Önemli olan işaretleri görmemiz."

"OLAYLARIN HEPSİ BİRBİRİYLE BAĞLANTILI"

Daily Star'da yer alan habere göre dünyada zincirleme gelişen ve birbirinden bağımsız görünen jeopolitik olayların aslında 'büyük bir stratejik model' oluşturduğunu öne süren Salome, teknolojik sabotajlara da dikkat çekti. İsveç makamlarının sabotaj şüphesiyle soruşturma başlattığı, Letonya ile İsveç arasındaki deniz altı fiber optik kablosunun Ocak ayında zarar görmesini olası bir çatışmanın habercisi olarak gösterdi.

"BALTIK DENİZİ'NDE 'GÖRÜNMEZ SAVAŞ' BAŞLADI"

Baltık Denizi'nde görünmez bir savaşın başladığını iddia eden Salome, 2023'te de bölgedeki kablo ağında bir kesinti yaşandığını ve bunun Finlandiya genelinde iletişim sistemlerini aksattığını vurguluyor: "Bu saldırılar devam ediyor ve NATO bölgedeki güvenlik önlemlerini artırırken Avrupa Birliği de kritik altyapıyı korumak için acil durum prosedürleri geliştiriyor. Deniz altı kablolar tahrip edildiğinde askeri yetenekleri tehlikeye atan ve büyük ekonomik istikrarsızlıklara yol açan dijital kesintiler meydana gelir."

"DOMİNO ETKİSİNİN BAŞLANGICI"

Baltık bölgesindeki gerilimin bir "domino etkisinin" başlangıcı olduğunu ve bunun büyük bir çatışmaya dönüşebileceğini söyleyen Salome, ilerleyen süreçte Güney Çin Denizi'nde ABD ile Çin arasındaki tansiyonun artacağını da öngörüyor. Önceki dünya savaşlarının başlangıçlarını referans gösteren Salome, üçüncüsünde ise hibrit savaşların belirleyici olduğunu vurguluyor.