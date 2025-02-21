Yaşlı kişilerin yemekten zevk aldığı ve vazgeçemediği bazı besinler ciddi sağlık sorunlarına neden oluyor. Bu besinler kalp hastalıklarından, kolesterola kadar çok sayıda sağlık sorununun da etkenlerinden biri. İşte yaşlılar için tehlike barındıran besinler

YAŞLILAR YEMEYİ SEVİYOR AMA TEHLİKE BÜYÜK

Büyük küçük herkesin severek tükettiği ve zararları oldukça fazla olan beyaz ekmek, yaşlıların da günün her öğünü vazgeçemediği besinler arasında. Fakat beyaz ekmek hem kan şekerini yükseltiyor hem diyabet ev kalp hastalıkları riskini artırıyor.

Bir diğer besin ise kızartılmış yiyecekler. Bunlar arasında patates kızartmaları, börek ve sigara böreği de yer alıyor. Yüksek miktarda yağ içeren bu gıdalar, damar tıkanıklığına neden oluyor.

Turşu, salamura ve işlenmiş etleri de tüketen yaşlılar, bu besinlerden de vazgeçemiyor. Bunların neden olduğu sağlık sorunları arasında yüksek tansiyon, kalp hastalıkları yer alıyor.

SÜT ÜRÜNLERİ VE ŞEKERDEN UZAK DURMALILAR

Herkes gibi şekerli tatlıları da sürekli tüketen yaşlı insanlar baklava, kadayıfı sürekli tüketiyorlar. Bu özellikle kan şekerini yükselterek diyabet riskini artıyor.

Her ne kadar süt ve süt ürünlerinin tüketimi sağlık için faydalı olsa da bazıları yaşlıların kalp sağlığını olumsuz etkileyebiliyor. Bunlar arasında kaymak, krema, tam yağlı peynir gibi ürünler yer alıyor.

Son olaraksa aşırı çay ve kahve tüketimi de uyku düzenini bozuyor ve mide rahatsızlıklarına yol açıyor. Ayrıca, bu iki ürün vücudu sussuz bırakıyor.