İktidar yetkilileri vatandaşın tasarruf bilinci olmadığı için asgari ücrete yüksek zam yapmadıklarını söylerken; araştırmalar Türkiye’de yatırım yapabilenlerin de borçlanarak yaptığını ortaya koydu. Türkiye genelinde hisse senedi, fon ve kripto para ürünlerinden en az birine yatırım yapan kişilerle gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, 10 yatırımcıdan 7’si borçlanarak yatırım yapıyor. Bu sonuç eskiden harcama için borçlanma yapılırken, artık borçlanmanın yatırım için önemli bir araç haline geldiğini gösteriyor.

YÜZDE 73’Ü YASTIK ALTINA

ForInvest’in FutureBright araştırma şirketi ile gerçekleştirdiği ‘Yatırımcı Davranışları Araştırması’ ilk defa yayımlandı. Araştırmada, ‘Sizin ya da ailenizin maddi durumunu hangi seçenek en iyi açıklar’ sorusuna yatırımcıların yüzde 72’si ‘Borcu var’ yanıtını verirken, yüzde 28’i ise ‘Borcu yok’ yanıtını verdi. Türkiye genelinde 18 yaş üzeri hisse senedi, fon ve kripto para ürünlerinden en az birine yatırım yapan 1.008 kişiyle yapılan araştırmaya göre, yatırımcılar arasında her 4 kişiden 1’i ekonomik açıdan kendisini güvende hissetmiyor.

Yatırımlarını yastık altında saklayan tasarruf sahiplerinin oranı yüzde 73 olurken, yastık altına giden tasarruflarda nakit döviz birikimi yüzde 59 ile öne çıkıyor. Tasarruflarını yastık altında tutan yatırımcıların yüzde 51’i fiziki altın, yüzde 9’u fiziki gümüş tercih ediyor. ‘Aktif olarak yatırım araçları hangileri?’ sorusuna ise yüzde 68 ‘kripto paralar’ yanıtını verirken; katılımcıların yüzde 58’i ‘hisse senetlerine’, yüzde 35’i ‘fonlara’, yüzde 41’i ise vadeli TL’ye yatırım yaptığını söyledi.

Mavi yakalı kriptoya beyaz yakalı BES’e

Yatırımcı Davranışları Araştırması’na göre kripto para talebi erkeklerde daha yüksek, kadınlar fona yöneliyor. Gençler ise kripto para, hisse senedi gibi popüler araçları tercih ediyor.. Mavi yaka cesur adımlarla kriptoya yönelirken, beyaz yaka güvenli liman olarak bireysel emeklilikte kalmayı tercih ediyor. Yatırımcılar bilgi ihtiyaçlarını büyük ölçüde sosyal medyadan karşılıyor, uzmanları bu platformlarda takip ediyor.