Devlet kurumlarının ihaleler yoluyla nasıl soyulduğu, mafyalaşan firma sahipleri, adalet sistemindeki çeteleşme ve çarpık ilişkiler bir kez daha ortaya çıktı. Yemek ihalesinde yaşananlar pes dedirtti.

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü 16 Temmuz 2024’te, kişi başı 305 TL’den 1 milyar 336 milyon lira maliyet çıkardı. Florya Yemekçilik en yakın teklifi verdi.

BİRLİKTE TATİLE GİTTİLER

Rakip firma Nokta itirazda ve ihbarda bulundu. Sayıştay milyonlarca liralık kamu zararı tespit etti, firma sahibi ihbarcı Burhan Çiçek, üniversite senatosuna dört sayfa ifade verdi.

Çiçek, Florya Yemek’in sahibi Veysi Avşar’ın üniversite genel sekreteri Musa Budak ile birlikte tatile gidecek kadar yakın dost olduğunu öne sürdü. Sayıştay’ın raporuyla valilik soruşturma izni verdi, ihale iptal edildi.

Adalet sistemindeki çarpıklıklar böyle ortaya çıktı. 21. İdare Mahkemesi’nde açılan davada mahkeme ödenek olmadığı gerekçesi ile ihalenin iptal edilemeyeceğine karar verdi. Kamu zararına rağmen, üniversite, bir öğün yemek için KDV ile 400 lirayı bulan fahiş rakamlı ihaleyi yeniden imzalamak zorunda kaldı. Dicle Üniversitesi’nin de yemek ihalesini alan Florya, bu üniversitede kişi başına yemeği ise 94 liradan veriyor.

ŞİKÂYETLERİNİ GERİ ÇEKTİ

Nokta’nın sahibi Burhan Çiçek, başkanla üyelerini HSK’ya şikâyet etti. Çiçek şikâyetinde, “Ali Osman ve Mehmet Akif Avşar kardeşler UYAP bilişim sistemine müdahale ederek dosyayı 21. İdare Mahkemesi’ne düşürüp kendi lehlerine karar çıkarmışlardır. Tüm kararlar incelenmeli” dedi.

Anlaştı, şikayeti geri çekti

Nokta şirketi 12 Haziran ‘da aniden şikayetlerinden vazgeçti. Oysa ihbarcı firma sahibi “Bu ihaleye ben girmiş olsaydım 305 (KDV hariç) değil, 85 TL teklif verirdim. Bu da kurtarır” demişti.

Nedeni ortaya çıktı. Firma Diyarbakır’daki Gazi Yaşargil Araştırma Hastanesi’nin yemek işini yapıyordu. İki yıl için yeniden ihaleyi almak istedi. Florya Yemekçilik de ihaleye teklif vermek istedi. Bunu duyan Nokta, Florya’ya “Teklif vermezseniz, ben de şikayetimden vazgeçerim” dedi.

Yemekleri asker zehirledi

Florya Yemekçilik’in yemekleri geçen yıl Dicle Üniversitesi’nde 250 kişiyi zehirledi, 3’ü neredeyse ölüyordu. Pilavda bakteri tespit edildi. Florya, 8 yıl önce Manisa’da 1 askerin ölümüne, 1049 askerin zehirlenmesine sebep olan Rota Yemekçiliğin devamı. Şirket sahiplerinin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AKP’li bakan, milletvekili ve belediye başkanlarıyla yakın ilişkileri var. Kışlalar, kamu hastaneleri, KYK ve okullardan adrese teslim ihaleler alıyor.

Manisa’daki zehirlenmenin ardından kışlalardan ihale yasağı aldı, ardından tüm şirketlerini Ankara’daki Florya Holding bünyesinde topladı.