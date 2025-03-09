Salford Üniversitesi'nden Dr. Gareth Nye, "Bir sonraki pandeminin nasıl ortaya çıkacağına dair tahminde bulunmam gerekirse, büyük ihtimalle cinsel yolla bulaşan hastalıklar yoluyla olacaktır" dedi. Nye, dünya genelinde cinsel yolla bulaşan hastalıkların (CYBH) artış gösterdiğine ve sadece geçn yıl İngiltere'de teşhis oranlarında yüzde 5'lik bir yükseliş olduğuna dikkat çekti.

YENİ PANDEMİYE ZEMİN HAZIRLAYAN ÜÇ FAKTÖR

Dr. Nye, küresel ölçekte pandemilerin giderek daha olası hale geldiğini belirterek bunun üç temel nedeni olduğunu vurguladı. Nye'ye göre ilk sebep; iklim krizi ve çevresel değişimler. Küresel ısınma ve aşırı hava olayları, gıda üretiminden barınmaya, hayvanların alanlarından insan sağlığına kadar pek çok alanda değişim yaratıyor. Bu durum, yeni hastalıkların ortaya çıkmasına ve bilinen hastalıkların mutasyon geçirerek daha tehlikeli hale gelmesine yol açabilir.

İkinci sebep; artan cinsel aktivite ve bilinç eksikliği. Cinsel yaşam alışkanlıklarının değişmesi, CYBH'lere karşı farkındalığın azalması ve insanların tıbbi yardım alma konusunda daha isteksiz davranması, yeni bir pandeminin tetikleyicisi olabilir. Maymun çiçeği (monkeypox) vakalarının hızla yayılması, enfeksiyonların küçük mutasyonlarla ne kadar tehlikeli hale gelebileceğinin bir örneği olarak gösteriliyor.

Üçüncü ve son sebep ise aşı karşıtlığı ve hastalıkların geri dönüşü. Aşı karşıtlığı nedeniyle daha önce kontrol altında olan hastalıkların yeniden ortaya çıktığını belirten Dr. Nye, "Örneğin kızamık vakaları, aşılanma oranlarının düşmesi nedeniyle yeniden artış gösteriyor. Bu eğilim, gelecekte pandemilere yol açabilir" ifadelerini kullandı.