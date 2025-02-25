İstanbul'da, bebek acil hastalarını anlaşmalı oldukları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 46 sanığın yargılandığı davada, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 sanık hakkındaki tahliye kararına itiraz etti.
TAHLİYELERE İTİRAZ EDİLDİ
Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmada, mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Birinci Hastanesi hasta hakları sorumlusu Emine Avcı, Esenyurt Reyap Hastanesi medikal muhasebecisi Funda Özen, ambulans şoförü Hüseyin Gündüz ve acil çağrı merkezi çalışanı Serdar Yüksel’in tutuklulukta geçirdikleri süreyi göz önünde bulundurarak tahliye kararı verdi. Ancak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, verilen tahliye kararına itiraz ederek, söz konusu sanıkların tutukluluk halinin devam etmesini talep etti.
Duruşmada mahkeme, 4 sanık hakkındaki tahliye kararının ardından davada tutuklu bulunan sanık sayısının 21’e düştüğünü açıkladı.