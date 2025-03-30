İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da düzenlenen bayramlaşma programında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı ve tutuklanma sürecindeki gösterilere ve polisin müdahalesine dair değerlendirmede bulundu.

Emniyet teşkilatına teşekkürlerini dile getiren Yerlikaya, "158 kahraman polis memurumuz yaralandı. Ancak polisimiz, disiplini ve sağduyusuyla takdire şayan bir duruş sergiliyor" dedi.

Yerlikaya, Türkiye genelindeki gösterilerinde yaşananları Avrupa'nın bazı ülkelerindeki polis müdahaleleriyle karşılaştırarak, "Fransa'da çıkarılacak veya çıkan bir yasanın protestosu için yasa dışı gösteri yapanlara karşı polisin davranışlarına bakın. Anlatılacak gibi değil. Ama bizim polisimiz, halkını korumak için sabırla ve kararlılıkla görevini yapıyor" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özgür Özel'in 'boykot' çağrılarına da değinen Yerlikaya, "Bunun anlamı şu; siyasi rekabette sınıfta kalınca, 'Türkiye'yi çökertirsek AK Parti'yi çökertmiş oluruz' diyorlar. Buna müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Programda, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen ve AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız da konuşma yaparak, teşkilat mensuplarının ve tüm İslam aleminin bayramını tebrik etti.