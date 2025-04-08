2024’te 30. yılını kutlayan ve yaklaşık 19 milyar dolara mal olan Kansai Havalimanı, Osaka Körfezi'nde iki yapay ada üzerine inşa edildi. Yapısı itibarıyla depremlere dayanıklı olacak şekilde tasarlanan havalimanı, sismik dalgalara karşı esnek pistleriyle biliniyor.

Yıllar boyunca "Dünyanın En İyi Bagaj Yönetimi" dahil birçok ödüle layık görülen tesis, 30 yıllık tarihinde hiçbir bagaj kaybı yaşamamış olmasıyla öne çıkıyor. Ancak tüm bu başarılarına rağmen, Kansai Havalimanı’nın altyapısı altındaki deniz tabanını ciddi biçimde zorluyor.

Zemininde bulunan kil ve silt tabakaları, yapı ağırlığına dayanamıyor. Açılışından bu yana havalimanı tam 11,5 metre çöktü. Başlangıçta mühendisler, 50 yıl içinde en fazla 8 metrelik bir çökme bekliyordu. Ancak bu öngörü çoktan aşıldı.

2018 yılında yaşanan Jebi Tayfunu sırasında havalimanı faaliyetlerini durdurmak zorunda kalmıştı. Pistler sular altında kalırken, ana karayla bağlantı sağlayan köprü de ciddi hasar gördü. O tarihten bu yana havalimanı, sel riskini azaltmak amacıyla deniz duvarlarını yükseltti.

Bütün bu zorluklara rağmen Kansai Havalimanı, 2025 yılında Osaka’da düzenlenecek olan Expo etkinliği öncesi Terminal 1’i yenileyerek yolcu artışına hazırlanıyor. Kansai Airports Group, "Hava yolu seyahatine olan artan talebi karşılamaya ve yeni seyahat deneyimleri yaratmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.