Amerikan havayolu şirketi American Airlines’a ait bir yolcu uçağı, New York’tan Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’ye yaptığı uçuş sırasında bomba tehdidi ile karşı karşıya kaldı.

Edinilen bilgilere göre, havayolu şirketi e-posta yoluyla gelen bir bomba tehdidi nedeniyle mürettebatı uyardı. Bu sırada Hazar Denizi üzerinde olan uçak, güvenlik önlemleri gereği acil bir şekilde İtalya’ya yönlendirildi ve Roma’daki Leonardo da Vinci Havalimanı'na iniş yaptı.

Olayın ardından, İtalya Hava Kuvvetleri’ne ait iki Eurofighter Typhoon savaş uçağı, uçağa eskortluk yaptı. Uçak, güvenli bir şekilde Roma’ya indi ve olayın ardından geniş güvenlik önlemleri alındı.

TEHDİT ASILSIZ ÇIKTI

ABD basınında yer alan haberlere göre, yapılan bomba tehdidinin asılsız olduğu ortaya çıktı. American Airlines tarafından yapılan açıklamada ise, “Güvenlik ve emniyet en büyük önceliklerimizdir ve müşterilerimize anlayışları için teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.